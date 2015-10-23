Kanada Başbakanı'ndan gazeteci yuhalayan destekçisine: Hey, biz bu ülkede gazetecilere saygı gösteririz!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, seçimlerden birkaç gün önce katıldığı bir etkinlikte, kendisine eleştirel bir soru yönelten gazeteci Omar Sachedina'yı yuhalayan destekçilerini susturduğu anın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Genel başkanı olduğu Liberal Parti'nin seçim kampanyasına eşbaşkanlık eden Dan Gagnier'in istifasına ilişkin bir soru soran Sachedina'nın sözlerinin Trudeau taraftarlarınca bölünmesi üzerine arayan giren 43 yaşındaki siyasetçi, destekçilerine dönerek, "Hey! Biz bu ülkede gazetecilere saygı gösteririz. Zor sorular sorarlar ve onlardan beklenen de budur. Tamam mı?" diye bağırdı.