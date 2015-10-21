Kanada'nın yeni Başbakanı koalisyondaki savaş uçaklarını geri çekiyor

Kanada'nın yeni seçilen Başbakanı Justin Trudeau, terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyondaki savaş uçaklarını geri çekeceklerini açıkladı.

Pazar günü yapılan seçimlerden yüzde 39,5 oy alarak tek başına hükümet kurma hakkı kazanan Liberal Parti lideri Justin Trudeau, başkent Ottawa'da basın toplantısı yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisini tebrik için aradığını dile getiren Kanada'nın yeni Başbakanı, ''Başkan Obama'ya, IŞİD'e karşı kurulan koalisyondaki askeri varlığımızdan savaş uçaklarımızı çekeceğimizi ilettim'' dedi.



Bu konuda seçim kampanyası boyunca seçmene söz verdiklerini hatırlatan Başbakan Trudeau, savaş jetlerinin geri çekilmesine ilişkin bir tarih vermedi.

Trudeau, ''Bu konudaki geçişin aksamalara neden olmadan ve düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz'' diye konuştu.

Kanada, Ekim 2014'te 6 aylığına katıldığı koalisyondaki askerlerinin görev süresini, geçen martta, 2016 yılının mart ayına kadar uzatmıştı.

Kanada Federal Parlamentosu'nun uzatma kara aldığı oturumda konuşan Liberal Parti lideri Justin Trudeau, tezkereye destek vermemiş ve ''Bu görevin Kanada'nın ulusal öncelikleri ile alakası yok. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız, Türkiye'deki, Ürdün'deki mültecileri Kanada'ya alın ya da onlara daha çok yardım edin'' diye konuşmuştu.