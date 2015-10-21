Kanada savaş uçaklarını geri çekiyor



Savaş uçaklarını çekme kararını ABD Başkanı Barack Obama'ya da ilettiğini belirten Trudeau, seçim kampanyası sırasında uçakların geri çekileceğine dair seçmene söz verdiğini hatırlattı. Jetlerin geri çekilmesine ilişkin bir tarih vermeyen Trudeau, Kanada'nın IŞİD'le mücadeleye katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Irak ve Suriye'de geniş kesimler geçen yıldan bu yana IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, IŞİD'e karşı her iki ülkede hava saldırıları başlatmıştı.

Kürt savaşçıları eğitmeye devam edecek

Hava saldırılarına kasım ayında katılan Kanada, bölgeye CF 18 Hornet tipi savaş uçaklarının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Kürt savaşçılarını eğitmek üzere 70 asker gönderdi. Seçim kampanyasında savaş uçaklarını geri çekme vaadinde bulunan Trudeau'nun Kürt savaşçıların eğitimine devam etmesi bekleniyor.

Justin Trudeau'nun liderliğini yaptığı Liberal Parti (LPC) resmi olmayan sonuçlara göre 338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu'nda 184 sandalye kazandı. Stephen Harper başbakanlığında 9 yıldır süren Muhafazakâr Parti iktidarı böylece sona ererken, Trudeau hükümeti tek başına kurma hakkı kazandı. Muhafazakârlar: 'Acemi' başbakan

43 yaşındaki Justin Trudeau, kesintilerle de olsa 1968 – 1984 yılları arasında Kanada'nın kaderine başbakan olarak yön veren Pierre Trudeau'nun oğlu. Justin Trudeau'ya "acemi" adını takan Muhafazakârlar, kampanya boyunca başbakanlık makamı için yeterli deneyim ve olgunluğa sahip olmadığını savundular. Liberal Parti eski milletvekillerinden Bob Rae, eleştirilere, "Justin Trudeau en akıllısı olmayabilir ama insanları seviyor. İnsanlar da onu seviyor" karşılığını vermişti.

Barmen ve güvenlik görevlisi olarak çalıştı

Trudeau daha önce öğretmen, barmen, güvenlik görevlisi ve snowboard eğitmeni olarak çalıştı. 2005 yılında TV sunucusu Sophie Gregoire ile evlenen Justin Trudeau 3 çocuk babası. 2007'de siyasete atılma kararı alan Justin Trudeau 2013'te Liberal Parti'nin genel başkanlığına getirilmişti. "Bir dönem esrar içtiği" yolundaki itirafı yankı yaratan Justin Trudeau'nun seçim vaatleri arasında esrarın yasallaştırılması da bulunuyordu.