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Yaşam

Dilek'in ilacı artık iskontodan muaf

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kanser hastalarının kullandığı Endoxan 50 miligram ve Blemisin 15 miligram isimli ilaçlar; yüzde 7.5 veya 8.5 olarak uygulanan ilave iskontodan muaf tutulacak

01 Ağustos 2013 15:38

 

Edirne'de, bulamadığı ilaç için yardım istediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim" diyerek iade etmesiyle gündeme gelen Dilek Özçelik'in kullandığı Blemisin isimli kanser ilacı iskontodan muaf tutuldu. Artık daha kolay bulunacak.

Hacer Boyacıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kanser hastalarına iyi haber geldi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla, kanser hastalarının kullandığı Endoxan 50 miligram ve Blemisin 15 miligram isimli ilaçlar; yüzde 7.5 veya 8.5 olarak uygulanan ilave iskontodan muaf tutulacak. Bu ilaçlar için, yüzde 20.5’luk iskonto uygulanacak. Blemisin isimli ilaç, kanser hastası Dilek Özçelik’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a “İlaçlarımı bulamıyorum” sözleri ile gündeme gelmişti. Kanser ilaçlarında Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı yüksek iskontonun bu ilaçların bulunamamasına neden olduğu belirtiliyordu. Bu nedenle SGK’nın aldığı karar sonrası ilaç sıkıntısının kısmen giderilmesi öngörülüyor.

 

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