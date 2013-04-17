CHP'liler Dilek'in ilaçlarını 'krizdeki' Yunanistan'da 15 Euro'ya buldu!

Lenf kanseri tedavisi gören üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Dilek Özçelik'in Türkiye'de bulamadığını söylediği ilaçlar, CHP'liler tarafından Yunanistan'da bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ın danışmanı Ediz Ün ile CHP Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Olkan Bayır, Yunanistan'dan alarak Türkiye'ye getirdikleri ilaçları, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürerek Dilek Özçelik'e teslim etti.

DHA'dan Engin Özmen'in haberine göre, CHP Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Olkan Bayır, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ın talimatıyla Dilek Özçelik'in ihtiyacı olan kanser ilaçlarını Yunanistan'dan 15 Euro'ya temin ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımız Dilek'e ilaçların temin edileceğini söylemiş ancak zaman belirtmemiştir. Vekilimiz de hemen danışmanını Yunanistan'a göndererek temin etti. Şu anda hastamızın yanına giderek ilaçlarını vereceğiz. Batmış bir Yunanistan'da bile ilaçlar bulunabiliyor. Ancak Türkiye'de temin edilemiyor, provizyon verilemiyor. İlaçlar pahalı değil, sadece sıkıntısı bulunamaması. İlaçlar çok uygun bu kadar ilacı biz 15 Euro'ya aldık. Türkiye bir ilacın parası 100 lira, diğerininki de 34 liradır."



'Tedavim 1 sene sürecek'



CHP'li Bayır ve danışman Ün daha sonra Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girerek 5'er kutu getirdikleri 'Deticene' ve 'Bleocina' adlı ilaçları Dilek Özçelik'e teslim etti.

Hastanede tedavisi süren Özçelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun dün kendisini ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Dün geçmiş olsun dileklerini iletti. İlaçlar konusunda kendileri söz verdi. Umarım söylediği olur. Hastaneye yattım tedavim başlayacak inşallah. Tedavim bitene kadar da ilaç konusunda tedirginlik yaşamam umarım. Herkes söylediği sözlerin arkasında durur. CHP ilaçları getirdi, benim 1 senelik bir tedavi sürecim var. Doktoruma henüz göstermedim. İlaçlardan bir tanesi evet, ama diğerini henüz bilmiyorum" diye konuştu.