Dilek'e destek için saçlarını kazıttılar

Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden İpsalasporlu futbolcular, lenf kanseri hastası Dilek Özçelik ve kanser hastalarına destek olmak amacıyla saçlarını kestirdi.



İpsalaspor Kulübü Teknik Direktörü Şükrü Çeşmeli, futbolcuların, geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan ilaçların alınması konusunda yardım isteyen lenf kanseri hastası Dilek Özçelik ile diğer kanser hastalarının durumuna dikkati çekmek için futbolcuların saçlarını kestirme kararı aldığını söyledi.

İpsalaspor Kulübü Başkanı Deniz Akalın da futbolcuların aldığı kararı desteklediklerini belirtti.

Takım Kaptanı Fatih Yılmaz ise bu konularda duyarlılığı artırmak amacıyla takım olarak söz konusu kararı aldıklarını ifade etti.

Dilek Özçelik ve tüm kanser hastalarına şifa dileyen Yılmaz, "Umarız hepsi yeniden sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Futbolcular Saraçhane stadında Kirişhanespor'la yapacakları play-off karşılaşmasına, "Kanser hastalarına acil şifalar DİLEK'lerimizle" yazılı pankartla çıktı.