'Erdoğan Bayraktar kanser hastası genç kıza 2 bin TL verdi'

Dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, son günlerin çok konuşulan olayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kanser hastası kıza verdiği paranın miktarını açıklığa kavuşturdu. Çelik, Bayraktar'ın kendisinden yardım isteyen kıza, cebinden 2 bin lira çıkarıp verdiğini ifade etti, ancak Dilek Özçelik Hüseyin Çelik yalanladı. Özçelik 'Parayı saymadım ama kesinlikle 2 bin lira yoktu' şeklinde konuştu.



Hüseyin Çelik: 'Bakan vicdan sahibi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Çevre Ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisinden yardım isteyen kanser hastası genç kızın yardım isteğini geri çevirmediğini belirterek 'Bakan vicdan sahibi insan olduğu için cebindeki 2 bin lirayı çıkarıp vermiş’ dedi.

Edirne’de ilaçlarının temini için yardım istediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı 'Ben dilenci değilim' diyerek iade etmesiyle Türkiye’nin gündemine oturan lenf kanseri hastası üniversiteli Dilek Özçelik, bakanın kendisine verdiği paranın 2 bin lira değil, tahminen 200 ya da 300 lira olduğunu söyledi.

'En kısa sürede sağlığıma kavuşacağım'

Lenf kanseri hastası olan Dilek Özçelik’in tedavi için eksik olan 'Dekarbazin' etken maddeli ilacın 3 aylık tedaviyi karşılayacak miktarı dün Türk Eczacıları Birliği tarafından kargoyla Edirne’ye gönderildi ve Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Kes tarafından Özçelik’e teslim edildi. Hastanede tedavisini sürdüğünü ve eksik ilaçlarının kalmadığını belirten Dilek Özçelik, 'Şu an 3 aylık ilacım var. İlaçlarım bittiği zaman Edirne Eczacılar Odası’ndan temin edebileceğim söylendi. Bugün de kemoterapi tedavisine başlanacak. İnşallah en kısa sürede de sağlığıma kavuşacağım' dedi.

'Kesinlikle 2 bin lira para yoktu'

Dilek Özçelik, ilaç konusunda yardım istediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, cebinden bir tomar para çıkartığını ve bir kısmını istemediği halde kendi cebine koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Söylenildiği gibi orada 2 bin lira para kesinlikle yoktu. Parayı saymadım, çünkü parayı almak gibi bir niyetim yoktu. Ancak paradan anlayan bir kişi orada 2 bin lira olmadığını anlar. 2 bin lira olsa avuç içine sığmaz, ancak ben parayı iade ederken, rahatlıkla avuç içime aldım. Bana verdiği para tahminen 200 yada 300 lira, en fazla 400 liradır."