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Politika

Dilek Öcalan TBMM Başkanlık Divanı’nda

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, HDP'den Şanlıurfa milletvekili seçilmişti

23 Haziran 2015 21:15

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, geçici katip üye sıfatıyla TBMM Başkanlık Divanı'nda görev aldı.

TBMM'de yeni dönem yemin töreniyle başladı. Geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal'ın açılış konuşmasının ardından milletvekillerinin yemin töreni başladı.

Yaptığı açılış konuşmasında Baykal'ın "Geçici genel başkanınız olarak ilk andı ben içiyorum" demesi üzerine Meclis Genel Kurulu'nda gülüşmeler oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara milletvekillerinin yemin töreni için Atatürk için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından TBMM’den ayrıldı.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, geçici katip üye sıfatıyla TBMM Başkanlık Divanı'nda görev aldı.

 

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