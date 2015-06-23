TBMM'de yeni dönem başlıyor; ilk sınav Meclis Başkanlığı için

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni milletvekillerle ilk toplantısını yapacak, milletvekilleri yemin edecek. Bu, Meclis Başkanlığı sürecinin de başlaması anlamına geliyor. Meclis Başkanı seçiminde partilerin tavırları, koalisyon görüşmelerine ilişkin de ipucu verecek. Meclis Başkanlığı adaylığı için isim açıklayan parti, HDP oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem başlıyor. Milletvekilleri, bugün yemin edecekler.

Geçici başkan Baykal

İlk oturumda başkanlık koltuğuna, en yaşlı üye sıfatıyla CHP Antalya Miletvekili Deniz Baykal oturacak. Cemil Çiçek, devir teslim töreninin ardından görevini, Geçici Başkan Baykal'a devredecek. Deniz Baykal'a, Başkanlık Divanı'nda en genç altı milletvekili dönüşümlü olarak eşlik edecek. O isimlerden biri de, Abdullah Öcalan'ın yeğeni, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan.

AK Parti'nin başörütlü milletvekillerinden Sena Nur Çelik de Başkanlık Divanı'nda görev yapacak. Yemin törenin ardından, Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak. 27 Haziran'a kadar, başkanlık ve divan başkanlığı için aday başvuruları alınacak. Başkanlık seçiminin ilk turu ise 28 Haziran'da yapılacak

Meclis Başkanı kim olacak?

Meclis Başkanlığı için ilk aday da belirlendi. HDP'nin adayı, Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat. Kulislerde AK Parti'den Nabi Avcı, MHP'den Ekmeleddin İhsanoğlu ve Murat Başesgioğlu'nun isimleri konuşuluyor. CHP'den ön plana çıkan isimler ise Deniz Baykal ve parti sözcüsü Haluk Koç.

Meclis Başkanlığı için ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda salt çoğunluk aranacak, olmazsa 4. turda en çok oy alan Meclis Başkanı olacak.