Dilek İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e destek: Cinsiyetçi dilin ve saldırıların karşısındayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize'de saldırı girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bunlar daha iyi günler." sözlerine Dilek İmamoğlu da tepkisiz kalmadı. İmamoğlu, Akşener'e destek vererek, "cinsiyetçi dilin ve saldırıların tümüyle karşısındayız" açıklamasını yaptı.

Dilek İmamoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

"Son günlerde cinsiyetçi bakış açısıyla çeşitli saldırı ve tehditlere hedef yapılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener 'e yönelik haksız girişimleri kınıyorum. Kadına yönelik her türlü tehdidin, cinsiyetçi dilin ve saldırıların tümüyle karşısındayız."

Ne olmuştu?

AKP Grup toplantısında Akşener'e saldırı girişimiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Gelin hanım beni Netanyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler” demişti.

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