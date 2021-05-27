Akşener'den kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt: Diyor ya "dur daha neler olacak", ben de diyorum ki; endişeye mahal yok, Türkiye İyi olacak!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine hitaben "Memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bunlar daha iyi günler. Daha neler olacak neler" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verirken, "Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak! Ben de diyorum ki; endişeye mahal yok. Türkiye İyi olacak!" dedi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan İyi Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında kendisini Rize'deki esnaf ziyareti üzerinden hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in danışmanı Murat İde aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle şaşırmadım, ama üzüldüm. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışığız, efsunluyuz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na yakışan bir tavır değildir bu. Cumhurbaşkanı, 84 milyon vatandaşının, güven içinde istediği yere gidebilmesinin garantisidir. Ama bakıyoruz, sayın Erdoğan, Rize'deki girişimden övgüyle bahsediyor. Olmaz. Bu Türkiye'nin kadim devlet geleneğine yakışmaz.

Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak! Ben de diyorum ki; endişeye mahal yok. Türkiye İyi olacak!"

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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