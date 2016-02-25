Dilek Dündar: Can'ı ellerimizle teslim etmiştik, ellerimizle alacağız

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından tahliye edilmesi beklenen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, "Geçici bir göreve gitmişti gibi karşıladık. Ellerimizle teslim etmiştik, ellerimizle almaya geldik Can’ı. Ben yoktum yurt dışındaydım, hemen Silivri’ye geldim. Çok sevinçli olduğunu duydum, çıkınca kendi düşüncelerini aktaracaktır" dedi.

Anayasa Mahkemesi, şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, cebir ve şiddet kullanarak T.C Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar vermişti.

Kararın ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na giden Dilek Dündar, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

Ben baştan beri AYM’nin sonuç çıkacağını düşünüyordum. Türkiye hukuk sistemine güveni sarsmak istemiyordum. Biraz geç kaldı gibi geliyordu bana. Sabırla geçti diyeyim. Geçici bir göreve gitmişti gibi karşıladık. Ellerimizle teslim etmiştik, ellerimizle almaya geldik Can’ı. Ben yoktum yurt dışındaydım, hemen Silivri’ye geldim. Çok sevinçli olduğunu duydum, çıkınca kendi düşüncelerini aktaracaktır.

Erdemle Can’ın mahkemesi 25 Mart’ta olacak. O iddianameyi biliyorsunuz zaten. İddianameyi göre mahkemeye karar verecek.

Çok büyük destek gördü Can ve Erdem’in davası. Türkiye’deki herkes bizim için yatıyorlar gibi bir görüş sahibiydiler. Bu destek Canlara moral oldu. Umut Nöbeti çok moral oldu. Uluslararası basın çok özel ilgi gösterdi davaya, bu ilgileri de devam edecek. Bu kara bulutlar basının üstünden kalkacak. AYM’nin kararı da umut verecek, gazeteciler de özgürce haber yapmaya devam edecek.

Biden, Türkiye ziyaretinde benim oğlumu kabul etmişti, desteğini göstermişti. Oradaki görüşmelerimizde bütün gelişmelerden haberdar olmak istediklerini söylediler. Silahla güçlerle müttefik olunmuyor, müttefiklik demokrasi üzerine olması gerekiyor dedim. Her ülkenin demokrasi savaşında katkıları olması müttefikleri olması gerektiğini anlattım, onlar da destek verdiğini söylediler.

Hep beraber karşılayacağız Can’ı. Biz sabır’ı öğrendik zaten. Yarın derlerse yine geleceğiz.



Aslı Gül: AYM'den çok umutluydum

Erdem Gül’ün eşi Aslı Işık Gül, şöyle konuştu:

Eşlerden çok çocukların durumu önemli bu olayda. AYM, Türkiye’de bence kurumsallığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmış oldu. Son nokta ise Türkiye toplumuna düşüncenizi rahatça ifade edebilirsiniz dedi.

Erdemle son görüşmemizde AYM’den çok umutluydum. Hukuksallığına, yargı bağımsızlığına inanıyordum. AYM’den umut olmaya devam edelim dedim. Bunu belki hatırlatırız.