Anayasa Mahkemesi: Dündar ve Gül davasında ifade ve basın özgürlüğü ihlal edildi, bu ihlale son verilsin

Anayasa Mahkemesi (AYM), şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “casusluk, terör örgütüne yardım ve darbe girişimi” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün başvurusu sonuçlandırdı. AYM 3’e karşı 12 oyla aldığı kararda “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti ve “ihlalin ortadan kaldırılması için” kararı davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

AYM’nin resmi internet sitesinde Can Dündar ve Erdem Gül’ün bireysel başvurularına ilişkin olarak alınan karar konusunda şu açıklama yapıldı:

KİŞi HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İLE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNE İLİŞKİN ERDEM GÜL VE CAN DÜNDAR KARARI BASIN DUYURUSU

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/2/2016 tarihinde Erdem Gül ve Can Dündar bireysel başvurusunda (B. No: 2015/18567), tutuklamanın hukuki olmadığı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği şikayetlerine ilişkin olarak başvurucuların Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararın ilgili Mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir.