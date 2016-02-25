T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi: Dündar ve Gül davasında ifade ve basın özgürlüğü ihlal edildi, bu ihlale son verilsin

Dündar ve Gül, 92 gün önce tutuklanmıştı

25 Şubat 2016 19:56

Anayasa Mahkemesi (AYM), şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “casusluk, terör örgütüne yardım ve darbe girişimi” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün başvurusu sonuçlandırdı. AYM 3’e karşı 12 oyla aldığı kararda “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti ve “ihlalin ortadan kaldırılması için” kararı davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

AYM’nin resmi internet sitesinde Can Dündar ve Erdem Gül’ün bireysel başvurularına ilişkin olarak alınan karar konusunda şu açıklama yapıldı:  

KİŞi HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İLE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNE İLİŞKİN ERDEM GÜL VE CAN DÜNDAR KARARI BASIN DUYURUSU

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/2/2016 tarihinde Erdem Gül ve Can Dündar bireysel başvurusunda (B. No: 2015/18567), tutuklamanın hukuki olmadığı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği şikayetlerine ilişkin olarak başvurucuların Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararın ilgili Mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir.

ETİKETLER

can dündarerdem gülgazetecilikaymkararaçıklama

İlgili Haberler

Gazetecilik kazandı; AYM, Can Dündar ve Erdem Gül için özgürlük istedi!

Dündar ve Gül, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle 92 gün önce tutuklanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24