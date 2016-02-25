AYM’nin Dündar ve Gül kararı için siyasiler ne dedi?

Anayasa Mahkemesi (AYM), şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “casusluk, terör örgütüne yardım ve darbe girişimi” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün başvurusu sonuçlandırdı. AYM 3’e karşı 12 oyla aldığı kararda “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti ve “ihlalin ortadan kaldırılması için” kararı davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

AYM’nin kararına siyasilerden gelen yorumlar şöyle:

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararı sevinçle karşıladıklarını ancak mahkeme kararları üzerinden AKP'nin ve iktidarın itham edilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Anayasa Mahkemesi verdiği kararla "doğruları söylemek suç değildir" dedi. Can Dündar, Erdem Gül ve tüm gazetecilere özgürlük diliyorum.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, bu haberi memnuniyetle öğrendiklerini dile getirerek, Anayasa Mahkemesinin bu tespitinin son derece önemli olduğunu, bu kararını kutlamak gerektiğini kaydetti. Baluken, "Bu karar, MİT tırlarıyla ilgili haber yapan gazetecilerin değil o tırları çetelere gönderenlerin yargılanmasının da yolunu açar" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da karardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu kararın şu anda cezaevlerinde bulunan tüm tutsaklar için emsal teşkil etmesini istiyorum" dedi.

CHP'li Atilla Sertel: AYM "Hak ihlali" dedi. Biz bunu ilk tutuklama anında söylemiştik. Gazeteciden nefret edebilirsiniz ancak onları hukuksuz tutuklayamazsınız.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü: Basın özgürlüğü ve demokrasimiz adına AYM'de Can Dündar ve Erdem Gül için alınan tahliye kararına çok sevindim.

CHP'li Bülent Kuşoğlu: Dündar ve Gül AYM kararıyla serbest çok şükür. Şimdi HSYK, hukuku katleden yargıç ve savcılarla ilgili gereğini yapmalı... Hukuk varsa!

CHP'li Tuncay Özkan: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar gösterdi ki;Can Dündar ve Erdem Gül casus değil gazeteci.Yaptıkları casusluk faaliyeti değil gazetecilik

CHP'li Enis Berberoğlu: Can ve Erdem çıkakacaksa sayenizde. Onlar sizin için bedel ödedi. Siz de onları unutmadınız, satmadınız. Medya ve okuru için hala umut var.

CHP'li Haluk Koç: Anayasa Mahkemesi,Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluk durumunu hak ihlali olarak gördü. Nihayet gerçekler yalanları yeniyor!...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Erdem ve Can Dündar boyun eğmediler! Başları dik özgürlüğe dönüyorlar. Barış içinde,özgür Türkiye için yapılacak çok iş var. Hoşgeldiniz!

CHP'li Barış Yarkadaş: Can Dündar ve Erdem Gül özgürlüklerine kavuşuyor… Direndiler, faşizme teslim olmadılar…