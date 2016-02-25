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AKP'den Dündar ve Gül kararına ilk yorum: Sevinçle karşıladık

HDP'li Baluken: Karar, TIR'ları çetelere gönderlerin yargılanmasının yolunu da açar

25 Şubat 2016 21:06

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e ilişkin hak ihlali kararı gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararı sevinçle karşıladıklarını ancak mahkeme kararları üzerinden AKP'nin ve iktidarın itham edilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

CNN Türk’ün haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Genel Kurulda yerinden söz alarak, Anayasa Mahkemesi'nin Dündar ve Gül hakkında verdiği kararı anımsattı. Gök'ün bu sözlerini, CHP ve bazı HDP'li milletvekilleri alkışladı.

Gök, haksız yere tutuklanan Dündar ve Gül'e ilişkin bu kararı alan Anayasa Mahkemesi üyelerini kutladığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, bu haberi memnuniyetle öğrendiklerini dile getirerek, Anayasa Mahkemesi'nin bu tespitinin son derece önemli olduğunu, bu kararını kutlamak gerektiğini kaydetti.

Baluken, "Bu karar, MİT tırlarıyla ilgili haber yapan gazetecilerin değil o TIR'ları çetelere gönderenlerin yargılanmasının da yolunu açar" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararı sevinçle karşıladıklarını ancak mahkeme kararları üzerinden AKP'nin ve iktidarın itham edilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Turan, geçen dönem adli kontrol, tutuksuz yargılamalarının esas olması gibi çok önemli kararları yasalaştırdıklarını anımsattı. Turan, asıl olanın yargılamanın tutuksuz yapılması olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da karardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu kararın şu anda cezaevlerinde bulunan tüm tutsaklar için emsal teşkil etmesini istiyorum" dedi.

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