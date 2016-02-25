Bunu yazan bir 'gazeteci': Casusluk artık serbest, Abdullah Gül'ün mahkemesinden ihanet kararı!

Hükümete yakınlığıyla bilinen analizmerkezi.com'un yayın yönetmeni Fatih Tezcan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), MİT TIR'larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladıkları gerekçesiyle "terör örgütüne yardım, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek" iddiasıyla 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün “hukuka aykırı tutuklama” ve “basın özgürlüğü ihlali” nedeniyle yaptığı başvuruyu haklı bulması üzerine Twitter’dan paylaştığı mesajda “AYM (Abdullah'ın Yasa Mahkemesi), Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluk halleri için 'Hak ihlali var' dedi. İhanet hakkında ihanet karar!” dedi.

Tezcan, “Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki skandal AYM Kararı, 2 şeyi net ortaya koydu: 1-A.Gül'e kesinlikle güvenilemez. 2-Casusluk artık serbest” diye ikinci bir mesaj paylaştı.

AYM (Abdullah'ın Yasa Mahkemesi), Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluk halleri için 'Hak ihlali var' dedi. İhanet hakkında ihanet karar! — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 25 Şubat 2016

Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki skandal AYM Kararı, 2 şeyi net ortaya koydu:



1-A.Gül'e kesinlikle güvenilemez.

2-Casusluk artık serbest. — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 25 Şubat 2016

Tezcan, “İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden cumhurbaşkanına kimse dokunamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut’a “Yiğit Bulut yalnız değil ve hatta az bile söylemiş…Recep Tayyip Erdoğan’a zarar geldiği an ödeyecekleri bedeli hayal bile edemezler…” mesajlarıyla destek olmuştu. Tezcan, “Bu ülkenin halkının, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gözüne kestirenin gözü çıkartılır. Canına kastedenlerin canı alınır. Biline!” tehdidinde bulunmuştu.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler de AYM’nin kararı için “Türkiye’de casusluk bundan böyle serbest artık” dedi.

Güler’in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: