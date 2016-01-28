Dilek Doğan'ın annesi: 'Kızıma nasıl kıydın' diye soracağım

İstanbul Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda özel harekat polisleri tarafından göğsünden vurularak öldürülen Dilek Doğan davasının ilk duruşması 17 Şubat'ta görülecek. Anne Aysel Doğan, duruşmada şüpheli polis memuruna, "’Kızımı niye vurdun, Dilek’ime nasıl kıydın" diye soracağını söyledi.

DHA’dan Özkan Arslan ve Enver Alas’ın haberine göre; Dilek Doğan’ın ailesi ve avukatı Sarıyer Küçükarmutlu’daki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’nde basın açıklaması yaparak, duruşma öncesi yaşanan süreci anlattı. Baba Metin Doğan, sadece adalet istediklerini bunun için kurdukları Adalet Çadırı’nın defalarca polis saldırısına maruz kaldığını söyleyerek, "Dilek Doğan adına kurulan bir adalet çadırı vardı. İsteğimiz Dilek Doğan’ın katilinin bir an önce yargılanıp tutuklanmasıydı. Bu çadırda açlık grevindeki insanlar sadece adalet istiyorlardı. Dilek’le ilgili olarak bizim istediğimiz tek şey adalettir. Ancak bu adam halen daha dışarıdadır. 17 Şubat’ta mahkemesi var. Tüm basını oraya bekliyoruz" dedi.

''Dilek’le birlikte bizim ailemizi de öldürdü''

Kızının katilinin yargılanmasını istediğini belirten anne Aysel Doğan, "O adam şimdiye kadar yargılanmalıydı, hele o görüntülerden sonra. Dilek'le birlikte bizim ailemizi de öldürdü. Kızım ne yapmıştı? Suçu neydi? ’Terörist’ dediler, ’bombacı’ dediler ancak bunların hiçbiri olmadığı ortaya çıktı" dedi.

Anne Doğan, "Mahkemede Dilek’in katiliyle yüz yüze gelirseniz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Gelirse ne yaparım, ne derim bilmiyorum. Ona ’kızımı niye vurdun, Dilek’ime nasıl kıydın?’ diye soracağım" diye konuştu.

Baba Metin Doğan ise soruya, "Adaletin onu bizim karşımıza çıkarmayacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

''Ortaya çıkan gerçeklere rağmen Dilek’in katili korunuyor''

Dilek Doğan’ın ölümden sonra yaşanan süreci anlatan Avukat Günay Dağ, sürekli Dilek’in vurulması ve sonrasında yaşanan hukuksuzlukları anlattıklarını belirterek, "Açığa çıkan onca gerçeğe rağmen Dilek’in katili korunuyor. Bu olayla ilgili basına yanlış bilgiler servis edildi. Bir çatışma esnasında Dilek’in vurulduğuna ilişkin yine Dilek’in aranan şahıs olduğuna ilişkin haberler çıktı. Bunların yalan olduğuna ilişkin defalarca açıklamalarda bulunduk. Ortaya çıkan görüntülerde ne çatışma çıktığı ne de arbede vardı. Silah kullanılmasını gerektirecek bir durum yokken kullanıldı. Dilek’in katili dışarıda gezerken burada Dilek için adalet isteyenler saldırı altındalar. Biz burada Dilek’in ailesi, dostları, Armutlu halkı olarak adalet mücadelesi yürütüyoruz" diye konuştu.

Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 sabahı Sarıyer Küçükarmutlu’daki evinde polisin araması sırasında vuruldu. Çatışma sırasında vurulduğu iddia edilen Dilek Doğan’ın, daha sonra ortaya çıkan görüntülerde arama sırasında Özel Harek?t Şubesi’nde görevli polis Y.M.’nin silahından çıkan kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Ağır yaralanan Dilek Doğan, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Polis Y.M. hakkında ise 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.