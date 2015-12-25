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Dilek Doğan'ı vuran polis: Ben tetiğe basmadım, silahın tetik kısmına ağabeyi dokundu

Doğan, 18 Ekim’de evine düzenlenen operasyon sırasında vurulmuştu

25 Aralık 2015 11:16

İstanbul Küçükarmutlu’da, arama sırasında Dilek Doğan adlı genç kadını öldüren polis memuru Y.M.’nin mahkemede alınan ifadesinde, bu cinayetten dolayı ağabey Mehmet Doğan’ı suçladığı ortaya çıktı. Ağabey Doğan’ın, kendi silahına uzanıp tetiğe bastığını savunan polis Y.M., “Ben kesinlikle tetiğe dokunmadım. Silahın tetik kısmına dokunarak, ateş etmesine neden olan kişi, Mehmet Doğan’dır” dedi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Y.M. ayrıca, olaydan sonra Doğan’ın evden ayrıldığını ileri sürdü. Oysa polis kamerası görüntüleri de, Doğan Ailesi’nin avukatı Oya Aslan da bu iddiayı yalanlıyor. Aslan, polislerin Doğan’ın vurulmasından sonra evden çıktığını ve ağabeyin evde kaldığını belirtiyor. 

Polis Y.M., Dilek Doğan’ın vurulmasından beş gün sonra, 23 Ekim’de İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde silahın tetiğine ağabey Doğan’ın dokunduğunu iddia etti. Y.M., savcılıktaki ifadesinde bile dile getirmediği bu suçlamayı hakim huzurunda ortaya atarak, şunları söyledi:

“Benim kanaatimce Mehmet Doğan olay sırasında bir eliyle bana ait MP5 silahın namlu kısmını, diğer eliyle de tetik ve kabza kısmını tutmuştu. Salonda bulunan diğer şahıslar odadan çıkarak bana ve diğer görevlilere karşı saldırıya geçmişti. Ben de onların salondan çıkmalarını engellemek amacıyla ve Doğan’ın iki eliyle, göğüs hizamda tuttuğum silahımı tutmuş olmasından dolayı silahımı kendime doğru çektim. Bu esnada silah patladı. Ben kesinlikle tetiğe dokunmadım. Silahın tetik kısmına dokunarak, ateş etmesine neden olan kişi, Mehmet Doğan’dır.”

Y.M., ağabey Doğan’ın olay yerinden ayrıldığını savunup, “Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şahsın el svabı olayın hemen akabinde alınamamıştır” dedi. Y.M., kendi el svabında ise barut artığına rastlanmadığını söyledi.

Oysa kamera görüntülerinde, ağabey Mehmet Doğan’ın evden ayrılmadığı, aksine kardeşinin vurulmasından sonra sinir krizi geçirip polislere bağırdığı görülüyor. Ayrıca polislerin, Doğan’ı kelepçelemeye çalıştığı anlaşılıyor. Halkın Hukuk Bürosu avukatı Oya Aslan, Doğan’ın vurulmasından sonra polislerin gözaltı işlemi dahi yapmadan evden ayrıldıklarını belirterek, “Polisler ailenin tepki göstermesi üzerine kendileri gitmiş. Bu arada Mehmet de ailesiyle birlikte Dilek’i hastaneye götürüyor” dedi.

 

Savcılıkta farklı ifade vermiş

 

Bu arada Y.M., aynı gün hakim sorgusundan önce savcılıkta ifade vermişti. Fakat Mehmet Doğan’ın tetiğe bastığından bahsetmemiş, tüfeğinden tutup elinden almaya çalıştığını iddia etmişti. Y.M., “Bunun üzerine kendimi geriye doğru çektim. Ancak dördü birden beni kollarımdan, elbisemden ve tüfekten tutarak salonun içine doğru çekmeye çalıştı. Ben son bir gayretle tekrar kendimi geriye doğru çekmeye çalıştığımda tüfek patladı ve genç kız vuruldu” demişti.

 

 

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