Dilek Doğan'ın ailesine 'polise mukavemet' soruşturması!

İstanbul Sarıyer'deki evlerinde 18 Ekim 2015'te polis araması sırasında polisin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan, annesi Aysel Doğan ve kardeşi Mehmet Doğan, olayın meydana geldiği evde 'polise mukavemet' ettikleri iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, bu süreçte Dilek Doğan'ın ailesi hakkında da bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Aileye ulaşan tebligata göre baba Metin Doğan, anne Aysel Doğan ve kardeş Mehmet Doğan 'polise mukavemet' iddiasıyla ifade için savcılığa çağrıldı.

Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde, Doğan'ın Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Y.M.'nin silahından çıkan kurşunla vurulduğu belirlenmişti. Y.M hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 26,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Baba Doğan: Dilek vurulduktan

sonra bir arbede yaşandı

Baba Metin Doğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Eşim, oğlum ve ben arama sırasında polisi engellemeye çalıştığımız iddiasıyla ifade çağrıldık. Köydeydim, tebligatı döndükten sonra öğrendim. Bu bir şeyi değiştirmez. Çünkü olayın nasıl meydana geldiği kamera kayıtlarıyla aşikar. Biz olay öncesinde polise müdahale ve mukavemet etmedik. Dilek vurulduktan sonra bir arbede yaşandı. Bize yapılan tebligatta herhangi bir zamanda Çağlayan Adliyesi'ne ifade için gelmemiz isteniyor."

Dilek Doğan davası yarın

Dilek Doğan'ı öldüren özel harekatçı polisin yargılanmasına yarın başlanacak. Sanık polis Yüksel Moğultay hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma yarın saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Doğan'ın ailesi duruşmaya katılım çağrısı yaptı.