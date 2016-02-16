T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilek Doğan'ın ailesine 'polise mukavemet' soruşturması!

''Olayın nasıl meydana geldiği kamera kayıtlarıyla aşikar. Biz olay öncesinde polise müdahale ve mukavemet etmedik''

16 Şubat 2016 17:07

İstanbul Sarıyer'deki evlerinde 18 Ekim 2015'te polis araması sırasında polisin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan, annesi Aysel Doğan ve kardeşi Mehmet Doğan, olayın meydana geldiği evde 'polise mukavemet' ettikleri iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, bu süreçte Dilek Doğan'ın ailesi hakkında da bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Aileye ulaşan tebligata göre baba Metin Doğan, anne Aysel Doğan ve kardeş Mehmet Doğan 'polise mukavemet' iddiasıyla ifade için savcılığa çağrıldı.

Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde, Doğan'ın Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Y.M.'nin silahından çıkan kurşunla vurulduğu belirlenmişti. Y.M hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 26,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

 

Baba Doğan: Dilek vurulduktan

sonra bir arbede yaşandı

 

Baba Metin Doğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Eşim, oğlum ve ben arama sırasında polisi engellemeye çalıştığımız iddiasıyla ifade çağrıldık. Köydeydim, tebligatı döndükten sonra öğrendim. Bu bir şeyi değiştirmez. Çünkü olayın nasıl meydana geldiği kamera kayıtlarıyla aşikar. Biz olay öncesinde polise müdahale ve mukavemet etmedik. Dilek vurulduktan sonra bir arbede yaşandı. Bize yapılan tebligatta herhangi bir zamanda Çağlayan Adliyesi'ne ifade için gelmemiz isteniyor."

 

Dilek Doğan davası yarın

 

Dilek Doğan'ı öldüren özel harekatçı polisin yargılanmasına yarın başlanacak. Sanık polis Yüksel Moğultay hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma yarın saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Doğan'ın ailesi duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

 

ETİKETLER

dilek doğanmetin doğanmehmet doğanyüksel moğultay

İlgili Haberler

Dilek Doğan'ı vuran polis: Ben tetiğe basmadım, silahın tetik kısmına ağabeyi dokundu

Doğan, 18 Ekim’de evine düzenlenen operasyon sırasında vurulmuştu

Dilek Doğan’ın annesi: Ben o polisin çocukları için kendimi feda ederdim, o benim evladıma nasıl kıydı?

Aysel Doğan: Kızım evlilik planları yapıyordu, teröristmiş dediklerinde ciğerimi söküyorlar

Dilek Doğan'ı vuran polis, aile hastanedeyken evde arama yapmış

Doğan, 18 Ekim’de evine düzenlenen operasyon sırasında vurulmuştu

Dilek Doğan'ın annesi: 'Kızıma nasıl kıydın' diye soracağım

Dilek Doğan davasının ilk duruşması 17 Şubat'ta görülecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24