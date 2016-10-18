Dilek Doğan, bir yıl önce bugün polis kurşunuyla vuruldu

İstanbul Sarıyer'de 18 Ekim 2015’te operasyon düzenledikleri evde polisin silahından çıkan kurşunla öldürülen 25 yaşındaki Dilek Doğan, vurulmasının birinci senesinde unutulmadı. Vurulduktan sonra bir hafta boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Dilek Doğan sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde yer aldı.

Kürt ve alevi bir ailenin kızı olan Dilek Doğan'ın ölümünün ardından "O polisle yeniden karşılaşmak, gözlerine bakıp ‘Ne istedin çocuğumdan, nasıl kıydın?’ diye sormak istiyorum” diyen anne Aysel Doğan, "Bu acının tarifi yok. Bize dünyayı da verseler hafiflemez” diye konuşmuştu.

Bir yıl önce bugün operasyon yapıldı

İstanbul Sarıyer’de 18 Ekim 2015’te DHKP-C operasyonu sırasında Küçük Armutlu'daki bir eve yapılan baskın sırasında Dilek Doğan, sırtından vurularak ağır yaralanmıştı. Dilek Doğan'ın abisi Emrah Doğan, polisin kız kardeşini hedef alarak ateş ettiğini ileri sürmüş ayrıca yaralı kardeşi için gelen ambulansın olay yerine geç ulaştığını söylemişti.

Doğan’ın ailesinin avukatı Oya Arslan da, “Polisler ambulans çağırmamış, çatışma çıktı havası yaratmak istemişler” dedi.

"Galoş giyin"

Annesi Aysel Doğan, da daha sonra yaptığı açıklamada “Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da ‘galoş giyin’ deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı” ifadesini kullandı. Ardından İstanbul Armutlu'da evine gelen polislerden Y.M.'nin silahından çıkan kurşunla öldürülen Dilek Doğan'ın vurulmadan önceki son konuşma kaydı ortaya çıktı. Doğan öldürülmeden önce “Ya n’apıyorsun” demiş. Görüntelerin ardından anne Doğan, "Görüntüler ortaya çıkmasaydı, kızım terörist olarak anılacaktı" demişti.

Dilek’in polis kurşunuyla vurulduğunu kabul eden Emniyet, babasının "galoş giyin, sonra girin" sözlerinin ardından silah sesi duyulduğu iddiasının aksine olayın arbede sırasında yaşandığını öne sürdü.

İnsan Hakları Derneği, konuya ilişkin yaptıkları araştırma sonrasında hazırladıkları raporda Dilek Doğan'ı vuran polisin Doğan’ın annesine dönerek “Bak kızını oğlun vurdu” dediğini kayda geçirdi.

Polis hakkında 26,5 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede özel harekatçı polis Y.M. hakkında “İhmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmanın seyircilere kapalı yapılma kararına tepki

Davanın 20 Nisan’da görülen 2’nci duruşmasında mahkeme heyeti, polis Y.M ile mahkeme heyetinin ‘güvenliğinin tehlikede olduğu’ iddiası ile duruşmaların seyircilere kapalı yapılmasına karar vermişti.

Davanın kapalı görülmesine tepki gösteren Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan, davanın kamuoyundan kaçırılmak istendiğini söyledi. “Heyet üyeleri sanık polisi koruyor” diyen Doğan, duruşmada polis Y.M’nin rahat hareketlerine dikkat çekerek, duruşmada kendilerine ‘sırıttığını’ söyledi. Baba polis Y.M.’nin bu kadar pervasız olmasının nedeninin mahkeme heyetinin yaklaşımı olduğunu söyledi.

Son duruşmada 6 gözaltı

12 Ekim'de görülen duruşmada mahkeme olay anına ilişkin görüntülerin Jandarma Kriminal Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Doğan'ı öldüren polisin tutuklanması talebi de reddedilerek dava 12 Ocak 2017'ye ertelendi. Duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda pankart açan 6 kişi gözaltına alındı.