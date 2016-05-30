Polis kurşunuyla öldürülen Dilek Doğan cinayeti davası 12 Ekim'e ertelendi

İstanbul Sarıyer'de operasyon sırasında polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan polis memuru Y.M. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma 12 Ekim'e ertelendi.

Davanın 20 Nisan’da görülen 2’nci duruşmasında mahkeme heyeti, polis Y.M ile mahkeme heyetinin ‘güvenliğinin tehlikede olduğu’ iddiası ile duruşmaların seyircilere kapalı yapılmasına karar vermişti.

Davanın kapalı görülmesine tepki gösteren Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan, davanın kamuoyundan kaçırılmak istendiğini söyledi. “Heyet üyeleri sanık polisi koruyor” diyen Doğan, duruşmada polis Y.M’nin rahat hareketlerine dikkat çekerek, duruşmada kendilerine ‘sırıttığını’ söyledi. Polis Y.M.’nin bu kadar pervasız olmasının nedeninin mahkeme heyetinin yaklaşımı olduğunu söyleyen baba Doğan, heyetin ‘güvenliği’ bahane ederek gizlilik kararı almasını da eleştirdi.

“Amaç ilgiyi azaltmak”

“Dilek’in davasının görüleceği gün İstanbul Emniyeti’ni adliyeye yığıyorlar, güvenliği zaten kendileri alıyor” diyen baba Doğan’a göre, duruşmaların kapalı görülmesi yönündeki kararın amacı davaya olan ilgiyi azaltmak ve kamuoyunun davayı sahiplenmesine engel olmak. Bu nedenle de kamuoyunun ‘gizlilik’ kararına inat daha fazla davayı sahiplenmesi gerektiğini belirten baba Doğan, “Gizlilik kararına inat herkes İstanbul Adliyesi’ne gelmeli” dedi.

Doğan'ın avukatları kapalılık kararının kaldırılmasını ve davanın açık olarak devam etmesini talep ettiler ancak mahkeme heyeti reddetti. Avukatların olay yeri keşif talebi de yine mahkemece reddedildi.

Avukatlar mahkemenin cezası 20 yıl olan bir iddianamede tutuklama vermemesi ve taleplerini sürekli reddetmesi nedeniyle adil ve tarafsız davranmadığını, taraflı davrandığını, sanığı koruduğunu beyan etmişlerdi.

18 kişi gözaltına alındı

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, adliye önünde ‘Dilek Doğan için adalet istiyoruz' pankartı açarak 'Katil polis yargılansın', 'Dilek Doğan ölümsüzdür' sloganları atan 1’i kadın 18 kişi gözaltına alındı.