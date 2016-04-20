Polis kurşunuyla öldürülen Dilek Doğan'ın ağabeyi duruşma sırasında gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de operasyon sırasında polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşma salonunda olay anına ait görüntülerin izlenmesi üzerine yaşanan arbede sonrası duruşmanın kapalı devam edilmesine karar verildi. Duruşmada çıkan olaylarda Dilek Doğan’ın ağabeyi gözaltına alındı.

Salonda yaşanan gerginliğin ardından savcı mütalaa vererek davanın kapalı olması yönünde görüş bildirdi. Savcı mütaalasında, mahkeme heyetinin öldürülmekle tehdit edildiğini ve seyircinin slogan atarak duruşmanın disiplininin bozulduğu gerekçesiyle CMK 182 maddesi gereğince duruşmanın güvenliğinin kamu güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Olay anına ait görüntülerin izlendiği sırada ağabeyi Mehmet Doğan’ın ‘Sizden adalet beklemiyoruz’ diye tepki gösterip slogan atınca, savcı duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkemeyse ‘güvenlik’ gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına karar verdi. İzleyicilerin salondan çıkmayı reddetmesi üzerine, mahkeme salonuna polisler getirildi. Doğan ailesinin avukatları Günay Dağ ve Barkın Timtik gözaltına alındı. Dilek’in ağabeyleri de polislerce sürüklenerek gözaltına alındı. Duruşmaya 14:00’a kadar ara verildi.

Polis kurşunuyla öldürülen Dilek Doğan davasında salon karıştı, duruşma kapalı görülecek