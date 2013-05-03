Dilan protestosuna polisten sert müdahale

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda yaralanan Dilan Alp için İstanbul Valiliği önünde eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

1 Mayıs ’ta çıkan olaylarda başına isabet ettiği gaz bombasıyla yaralandığı belirtilen Dilan Alp’e destek için bir grup Sultanahmet’te toplandı. Buradan yürüyüşe geçen yaklaşık 30 kişi valilik önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polis, Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün eski binası önünde grubu durdurdu. Yaklaşık 100 metre mesafe kalan valilik önüne gitmekte ısrar eden grupla polis arasında arbede yaşandı. Bir süre yaşanan gerginliğin ardından kalabalık oturma eylemi yaptı.

İbrahim Aktürk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yol ortasında oturma eylemi yapan kalabalık nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. “Dilan’ın hesabı sorulacak", “Vali; kaç, kaç, kaç, marjinaller geliyor" sloganları atan grup, daha sonra basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Vali Mutlu’nun, Dilan için ‘marjinal grup üyesidir’ sözü eleştirilerek, “Marjinallik AKP ’ye muhaliflikse biz hepimiz marjinaliz" denildi. Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.