DİHA: Silopi'de üç sivil öldürüldü

Dicle Haber Ajansı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir eve sığınan 3 sivilin polis tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

DİHA'nın haberinde Kobanê Mahallesi'nde üç gencin bulunduğu bir eve 02.00 sularında polis tarafından ateş açıldığı iddia edildi.

Haberde Ali Ödük (20), Halil Can (22) ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 gencin cenazelerinin polis tarafından evden alınarak, Habur Sınır Kapısı'na götürüldüğü öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı, öldürülen 3 kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YGD-H üyesi olduğu ve polisle çatışmaya girdikleri sırada öldürüldükleri bilgisini geçti.