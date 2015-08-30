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DİHA: Silopi'de üç sivil öldürüldü

Haberde Ali Ödük, Halil Can ve henüz ismi öğrenilemeyen bir gencin cenazelerinin Habur Sınır Kapısı'na götürüldüğü öne sürüldü

30 Ağustos 2015 15:19

Dicle Haber Ajansı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde  bir eve sığınan 3 sivilin polis tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

DİHA'nın haberinde Kobanê Mahallesi'nde üç gencin bulunduğu bir eve 02.00 sularında polis tarafından ateş açıldığı iddia edildi.

Haberde Ali Ödük (20), Halil Can (22) ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 gencin cenazelerinin polis tarafından evden alınarak, Habur Sınır Kapısı'na götürüldüğü öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı, öldürülen 3 kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YGD-H üyesi olduğu ve polisle çatışmaya girdikleri sırada öldürüldükleri bilgisini geçti. 

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