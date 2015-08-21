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DİHA muhabiri, İzmir'de saldırıya uğradı!

Kimliği belirlenemeyen 3 kişi, Başakçıoğlu'na önce 'Seni takip ediyoruz, sen PKK'lısın' dedikten sonra saldırdı

21 Ağustos 2015 02:15

DİHA İzmir muhabiri Cihan Başakçıoğlu, evine gitmek için bindiği İZBAN trenine 3 kişinin saldırısına uğradı.

İzmir Barış Bloku'nun düzenlediği basın açıklamasını izleyen gazeteci Başakçıoğlu, ardından evine gitmek için Alsancak İstasyonu'nda İZBAN trenine bindi.

Bu sırada kendisine yanaşan ve kimliği belirlenemeyen 3 kişi, Başakçıoğlu'na önce "Seni takip ediyoruz, sen PKK'lısın" dedikten sonra saldırdı.

Darp edilen Başakçıoğlu, daha sonra Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne giderek darp edildiğine dair rapor aldı.

 

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