DİHA: Polis, Mardin'de 3 yaşındaki çocuğu başından vurdu!

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki evin balkonunda başından vurularak ağır yaralanan 3 yaşındaki bir çocuğun, polis tarafından vurulduğu iddia ediliyor.

DİHA’nın haberine göre İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki İ.D., ardından sevk edildiği Urfa Özel Ortadoğu Sağlık Merkezi'nde ameliyata alındı.

Kafasının sağ üst kısmından girip sol kulak arkasında duran 1 adet otomatik silah mermisinin çıkarıldığı küçük çocuğun Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İ.D.'nin polisin protestoları dağıtma kiçin havaya ateş açtığı sırada başından vurulduğu iddia ediliyor.