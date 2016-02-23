DİHA muhabiri Mazlum Dolan ve Ateş ailesinden 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da Sur ilçesinde bir evin bodrum katında mahsur kaldıktan sonra gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan ve öldürülen Fatma Ateş'in ailesinden beş kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DİHA, Mazlum Dolan’ın ağır yaralanan Fatma Ateş’i ambulansın bulunduğu yere taşıdıktan sonra gözaltına alındığını belirtti.

Zete'nin haberine göre; Mazlum Dolan, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’da bir evde Ateş ailesi üyeleri ile mahsur kalmıştı. Dolan ile beş kişi 19 Şubat akşamı gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüştü.

DİHA, Mazlum Dolan’ın ağır yaralanan Fatma Ateş’i ambulansın bulunduğu yere taşıdıktan sonra gözaltına alındığını belirtti. Fatma Ateş yaşamını yitirmişti.

Fatma Ateş’in eşi ve çocuklarının da aralarında olduğu Hüsamettin Ateş, Sinem Ateş, Fatma Ateş (Ölen Fatma Ateş’in kızı), Fahrettin Ateş, Ekrem Karatay ile Mazlum Dolan, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcıya ifade veren Dolan ve beş kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Mazlum Dolan 79 gündür sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesinde haber takibi yapıyordu. 17 Şubat’ta Dolan ile iletişim kuran DİHA, gazetecinin çok sayıda kişiyle birlikte sığındıkları bodrum katında mahsur kaldığını öğrendi.

Dolan, DİHA’ya telefondan gönderdiği mesajlarda şöyle demişti:

“Durum kötü, bir bodrumdayız. Aileler ile birlikteyim çok yakında bir Cizre olayının benzeri olabilir. Çatışmalar çok şiddetli, olduğumuz yerler yoğun bir şekilde bombalanıyor havan ve tanklarla vuruluyor. ‘Havadan vuracağız hepinizi, öldüreceğiz’ anonsları yapılıyor. Kendinize iyi bakın, arkadaşlara selamlar.”

“Yaralılar var. Durumu ağır olanlar da var. Benim bulunduğum yerde 30 kişi. Diğer yerlerde de ortalama 200 kişi var. Bebekler, yaşlılar var. 4 aylık bebekler bile var. Şarj sorunu var.”

AİHM, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Mezopotamya Hukukçular Derneği’nden avukatların Dolan için yaptığı ‘geçici tedbir’ başvurusunu reddetmişti.

19 Şubat’ta Diyarbakır’da, aralarında Haber Nöbeti’ne katılanların da olduğu gazeteciler Sur’da mahsur kalan DİHA muhabiri Mazlum Dolan ve beraberindeki siviller için Sur’a yürümüştü. Önleri polis tarafından kesilen gazeteciler oturma eylemi yapmıştı. 19 Şubat akşamı Dolan ve beraberindeki beş kişi gözaltına alınmıştı.