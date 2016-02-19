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Gazetecilerden Mazlum Dolan için Diyarbakır Valiliği'ne mektup

"Gazetecilerin can güvenliği de Diyarbakır Valiliği'nin sorumluluğu altındadır"

19 Şubat 2016 17:48

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, derneğin genel başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, Habersen Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Köse, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'a, Sur'da bir bodrumda kaldığı belirtilen Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan için bir mektup gönderdi.

Valiye gönderilen mektupta gazeteciliğin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslek olduğu belirtilirken "Meslektaşımızın can güvenliği sorunu vardır. Diğer tüm vatandaşlar gibi kamu yararına görev yapan gazetecilerin can güvenliği de Diyarbakır Valiliği'nin sorumluluğu altındadır" ifadeleri yer aldı.

"Mazlum Dolan'ın mahsur kaldığı yerden çıkarılmasının sağlanmasını talep ediyoruz" ifadeleriyle biten mektup şöyle:

 

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