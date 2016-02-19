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Sur’da mahsur kalan DİHA muhabiri Mazlum Dolan gözaltına alındı

Dolan, 2 gün önce çatışma ortasında mahsur kaldığını duyurmuştu

19 Şubat 2016 20:58

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çatışma ortasında sivillerle birlikte mahsur kalan ve bir binaya sığınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan, mahsur kaldığı yerden alındı. Dolan’ın gözaltına alındığı ifade edildi.

ANF'nin haberine göre; konu ile ilgili açıklama yapan Mazlum Dolan’ın babası Remzi Dolan, oğlunun, yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 55 yaşındaki Fatma Ateş'ı alan ambulansla birlikte bodrum katından çıkartıldığını ve gözaltına alındığını söyledi.

Oğlunu henüz göremediğini, Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğünü aktaran baba Dolan, oğlu ile birlikte 5 kişinin daha bodrum katından çıkartıldığını belirti. Bodrum katında mahsur kalan diğer siviller hakkında henüz bilgi alamadığını dikkat çeken Dolan, şu anda oğlunun tutulduğu Terörle Mücadele Şubesine çağrıldığını, orada bodrum katında mahsur kalan siviller hakkında bilgi edineceğini söyledi. 

 

Ne olmuştu?

 

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mazlum Dolan, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da bir binaya sığındıklarını ve çatışma ortasında mahsur kaldığını duyurmuştu. 

Mazlum Dolan'ın bodrumda çekilen fotoğrafıTürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, derneğin genel başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, Habersen Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Köse, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'a, Sur'da bir bodrumda kaldığı belirtilen Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan için bir mektup göndermişti.

Valiye gönderilen mektupta gazeteciliğin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslek olduğu belirtilirken "Meslektaşımızın can güvenliği sorunu vardır. Diğer tüm vatandaşlar gibi kamu yararına görev yapan gazetecilerin can güvenliği de Diyarbakır Valiliği'nin sorumluluğu altındadır" ifadeleri yer almıştı. 

Dolan için Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan ‘tedbir’ başvurusu reddedilirken sosyal medya üzerinden “Mazlum Dolan için yaşam koridoru açılsın” hastagı ile kampanya başlatılmıştı.

 

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