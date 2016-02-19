Sur’da mahsur kalan DİHA muhabiri "Mazlum Dolan için yaşam koridoru açılsın” kampanyası

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mazlum Dolan, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da bir binaya sığındıklarını ve çatışma ortasında mahsur kaldığını duyurdu. Dolan için Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan ‘tedbir’ başvurusu reddedilirken sosyal medya üzerinden “Mazlum Dolan için yaşam koridoru açılsın” hastagı ile kampanya başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağının 2 Aralık’tan bu yana devam ettiği Sur’da haber takibi yapan DİHA muhabiri Mazlum Dolan, 2 gün önce DİHA’ya attığı mesajda çatışma ortasında mahsur kaldıklarını ve yanındaki sivillerle birlikte bir binaya sığındıklarını aktardı. DİHA, bu mesajı “Acil çağrı” başlığıyla yayımlarken Dolan, dün de yanında bulunan sivillerin isimlerini mesaj attı.

Dolan için Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Av. Ramazan Demir ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) Eş Başkanları Av.Gülşen Özbek ile Av. Serhat Eren, AİHM’e “geçici tedbir” kararı alınması talebinde bulundu. Ancak AİHM herhangi bir gerekçeye yer vermeden tedbir talebini reddetti. Dolan için bu kez meslektaşları sosyal medya hesabından “Mazlum Dolan için yaşam koridoru açılsın” hastagı ile kampanya başlattı.

Dolan için yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi

Bianet’in haberine göre de Diyarbakır’da gazeteciler Sur’da çok sayıda kişiyle birlikte mahsur kalan Mazlum Dolan ve diğer siviller için Sur’a yürüdü. Haber Nöbeti’ndeki gazeteciler ile Dolan’ın Diyarbakır’daki meslektaşlarının da katıldığı yürüyüş polisler tarafından engellendi.

Oturma eylemi yapan gazeteciler Dolan ve beraberindeki siviller için yaşam koridoru açılmasını istedi. Yürüyüşe Mazlum Dolan’ın babası Remzi Dolan da katıldı. Dolan, mahsur kalan oğluyla en son dün konuştuğunu, durumlarının kötü olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı: Siviller yarın beyaz bayrakla çıkabilir

Buna ek olarak DİHA Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek, DİHA avukatı Resul Tamur ve Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, konuyla ilgili olarak Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir ile görüştü.

Görüşmenin ardından Vali Yardımcısı Demir, Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen'i arayarak, "Bu saatte kimse dışarı çıkmamasın ancak yarın gündüz saatlerinde beyaz bayraklarla çıkan sivillere yardımcı oluruz" dedi. Dolan, Sur’da 80. gününe giren sokağa çıkma yasakları boyunca ilçeden haber geçiyordu. Gazeteciden iki gün önce haber alan Dicle Haber Ajansı, Dolan’ın beraberindeki 30 kişiyle birlikte mahsur kaldığını duyurdu. DİHA, ayrıca Dolan’dan kendileri gibi 200 kişinin Sur’da mahsur olduğunu yazdı.