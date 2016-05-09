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DİHA çalışanı Abdülkadir Turay tutuklandı, ajansın tutuklu muhabir sayısı 11’e çıktı!

Turay, "örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı

09 Mayıs 2016 14:56

Mardin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında DİHA muhabiri Abdulkadir Turay’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı

DİHA’nın haberine göre Mardin’in Savur ilçesinde 5 Mayıs günü jandarmalar tarafından yapılan ev baskınında Savur Belediye Eş Başkan Yardımcısı Osman Ok ile DBP üyeleri Mehmet Sait Tuncer, Şakir Turan ve Yusuf Arat ile birlikte gözaltına alınan DİHA muhabiri Abdulkadir Turay götürüldükleri İlçe Jandarma Karakolu’ndaki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 5 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye ifade veren Turay ve diğer 4 kişi “örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan 5 kişi, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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