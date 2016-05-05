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DİHA'nın Gaziantep muhabiri tutuklandı

Ajansın tutuklu muhabir sayısı 10'a yükseldi

05 Mayıs 2016 02:29

Gaziantep’teki bombalı saldırı yerine giden ve ardından gözaltına alınan DİHA muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz’ın “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandığı belirtildi. Yılmaz ile birlikte DİHA’nın tutuklu bulunan muhabirlerinin sayısı 10’a yükseldi.

İMC TV’de yer alan habere göre, Gaziantep’te emniyete yönelik bombalı saldırının ardından DİHA muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz ile daha sonra evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ev arkadaşı Cahit Özbek, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Yılmaz ve Özbek, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifade veren DİHA muhabiri Yılmaz, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Özbek ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ajansın tutuklu muhabir sayısı 10 oldu.

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