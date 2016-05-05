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DİHA muhabiri Murat Verim'e ilk duruşmada 6 yıl hapis!

Verim hakkında, çalıştığı belediyede hazırladığı basın bülteninde "özyönetimle özgür kimliğe" başlığı nedeniyle soruşturma açılmıştı

05 Mayıs 2016 19:00

Dicle Haber Ajansı’nın Mardin muhabiri Murat Verim hakkında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında 6 yıl hapis cezası verildi.

Mardin Dargeçit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışan, aynı zamanda Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Murat Verim hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İMC'de yer alan habere göre, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, Verim için “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla 6 yıl hapis verdi.

Verim ve avukatları, mahkemenin kararına Yargıtay’a yapacakları başvuru ile itiraz edecek.

Verim hakkında, çalıştığı belediye biriminin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan bültende ”Özyönetimle özgür kimliğe” başlığı nedeniyle Midyat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açılmıştı.

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