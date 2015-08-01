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Spor

Diego Ribas: Shakhtar karşısında turu geçeceğiz

Fenerbahçe, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçı için Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak

01 Ağustos 2015 21:25

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Diego Ribas, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Çarşamba günü Ukrayna'da oynanacak rövanş maçıyla ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Kesinlikle zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarındaki maçların bile seviyesi çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman üst düzey karşılaşmalar olmuştur. Biz Ukrayna'ya iyi bir maç çıkarabilmek için hazır bir şekilde gideceğiz. İsteğimiz turu geçmek ve ben bunu yapabileceğimize inanıyorum ama kesinlikle zor bir karşılaşma bizi bekliyor.” dedi.

Savunmanın önemine vurgu yapan Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Markaj konusuna çok dikkat etmemiz lazım. Rakibi savunurken ve özellikle topu kaptırdığımız anlarda, onların hızlı ve öndeki tehlikeli oyuncularına çok dikkat etmeliyiz. Çünkü gerçekten topu kaptıkları anda inanılmaz iyi bir şekilde kontra atağa çıkabilen rakibe karşı oynuyoruz. En önemli ve dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de bu.”

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