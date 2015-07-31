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Spor

Digiturk, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının şifresini kaldırdı

Yayıncı kuruluş Digiturk gelen tepkiler üzerine 30 TL'lik ücreti geri çekti

31 Temmuz 2015 22:00

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının yayın hakkını elinde bulunduran, Digiturk'e futbolseverlerin yoğun tepkisi geri adım attırdı.

Zorlu 90 dakikanın yayın hakkını satın aldıktan sonra, 30 TL'lik ücret belirleyen digiturk tepkilere dayanamadı.

Stattan maçı izleyecek Fenerbahçe taraftarları, 10 TL ile 30 TL arasındaki fiyatlarla bilet alabilirken, digiturk'ün kendi üyeleri de dahil olmak üzere tek 90 dakika için 30 TL fiyat belirlemesi özellikle sosyal medyada infiale neden olmuştu.

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