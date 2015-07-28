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Spor

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, tur için avantajlı skor elde etmek istiyor

28 Temmuz 2015 23:31

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını ağırlayacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe, tur için avantajlı skor elde etmek istiyor.
 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Avrupa kupalarında aldığı cezanın sona ermesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme oynayacak Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla mücadele edecek.

 

İşte ilk 11'ler

 

F.BAHÇE: Volkan, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Alves, Caner, Nani, M.Topal, Josef, Diego, Fernandao, Sow

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Shevchuk, Ordets, Srna, Rakitskiy, Stepanenko, Fred, Marlos, Alex Teixeira, Gladkiy, Taison

 

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