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Didem Soydan, tacizciyi sosyal medyada ifşa etti

Soydan'ın paylaştığı hesapta, Berkin Elvan'la ilgili küfürlü paylaşımlar yapıldığı görüldü

15 Aralık 2017 21:54

Manken Didem Soydan, kendisini taciz eden bir takipçisini Twitter'da yaptığı paylaşımla ifşa etti. 

Kişisel Twitter hesabından “Berk Atacan” isimli kullanının Instagram hesabını paylaşan Soydan, "Bu kişi şahsıma sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunmaktadır. Ben tabii ki avukata veriyorum ama bilinsin isterim, çünkü mesajlarında kimseden korkusu olmadığını belirtmiş. Alışmışlar tabii mesajla tacize ve ifşa edilmemeye” ifadelerini kullandı.

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