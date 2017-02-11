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Didem Soydan'dan ayrılan Can Bonomo'nun yeni aşkı

Soydan ve Bonomo evliliğe giden ilişkileri geçtiğimiz aylarda noktalamıştı

11 Şubat 2017 23:46

Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi. İkili, “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun”sözlerine “Teşekkür ederiz” yanıtını verdi.

Didem Soydan’la evliliğe giden ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Bonomo, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’de rol alan oyuncu Karayel’e yeni bir aşka yelken açtı.

Üç aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, Etiler’deki bir restoranda baş başa akşam yemeği yedi. Yaklaşık üç saat kaldıkları mekandan birlikte çıkan çift, VIP araçlarına binerken objektiflere takıldı. İkili, gazetecilerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine “Teşekkür ederiz” yanıtını verdi.

Çiftin, Cihangir’de bir arkadaş ortamında tanıştıkları ve birlikte olmaya başladıkları öğrenildi.

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Can BonomoDidem SoydanÖykü Karayel

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