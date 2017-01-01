Didem Soydan: Sabır dilemek kimin haddine; pisi pisine ölüyor herkes, bizi kim koruyacak?

Ünlü manken Didem Soydan, İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soydan, “Sabır dilemek falan kimin haddine yahu! Pisi pisine ölüyor herkes pisine! Kimi kimden nasıl koruyacağız! Kim bizi koruyacak! Bak ‘Biz’ diyorum sen ben ayırmıyorum!” diye yazdı.

Yılbaşı öncesi asılan ve “Noel kavramını hedef alan’ bir pankartın görselini takipçileriyle paylaşan ve nefret söylemini eleştiren Soydan, “Her Tivit’imizi her paylaşımımızı araştırıp iş engellemeyi biliyorsunuz. Bu söylemi destekleyenleri de tek tek avlayın bakalım görelim” yazdı. Paylaşım kısa sürede 11 bine yakın beğeni alırken, çok sayıda takipçisi Soydan’a destek verdi.

O paylaşım şöyle:

“Bu söylemleri destekleyen herkes en önce de maaşını verdiğimiz politikacılar bundan sorumludur! İktidarda annem varsa annem de sorumludur! Bundan bütün siyasetçiler sorumludur. Hoş hiçbirinin gözümde diğerinden tek bir farkı yok. Ne korkuymuş arkadaş tek kelime etsek din düşmanı, din karşıtı, iktidar karşıtı vay efendim devlet, vatan düşmanı oluyoruz! Bu ülkede polisimiz, askerimiz, sivil insanımız katlediliyor her gün! Işid mi üstlenir artık FETÖ’ye mi bağlarsınız bilemeyiz! Bize ne denilirse mal oğlu mallar gibi dinleriz sonra yayın yasagı gelir duyan duydugu ile kalır öbür duymayan öyle koyun koyun otlar. Bu durumu destekleyen herkes alçağın önde gidenidir. Neyse o! Bu kadar bariz ve açık! Sabır dilemek falan kimin haddine yahu! Pisi pisine ölüyor herkes pisine! Kimi kimden nasıl koruyacağız! Kim bizi koruyacak! Bak ‘Biz’ diyorum sen ben ayırmıyorum !