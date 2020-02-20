AA: Türkiye destekli muhalifler İdlib'in güneyine operasyon başlattı

T24 Haber Merkezi

Türkiye destekli ılımlı muhalif askerlerin, İdlib'in güneyindeki bölgeye askeri operasyon başlattığı açıklandı. Operasyonun başlamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, Suriyeli muhalifler, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Bölgede bulunan TRT muhabiri Bülent Çulcuoğlu Neyrab'ın büyük ölçüde ele geçirildiğini söyledi.

Suriye ordusu 3 Şubat'ta Neyrab'ı ele geçirmişti

Köyde, ılımlı askeri muhalifler ile Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Neyrab, 3 Şubat'ta Suriye ordusunun eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

DHA: TSK tankları ve komandoları Suriye topraklarına intikal etti

Öte yandan Demirören Haber Ajansı da, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib bölgesi kırsalındaki Suriye ordusu kontrolündeki topraklara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanklarının ve komandoların intikale başladığını duyurdu.

DHA'nın aktardığına göre birlikler bir yandan da Suriye ordusunun ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

Suriye ordusunun ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

MSB: 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurdu. MSB'nin açıklaması, Rusya'nın İdlib'de Suriye hükûmetinin savunmalarını aşan militanları vurduğunu duyurmasının ardından geldi.

TIKLAYIN - MSB: İdlib'deki hava saldırısında 2 asker şehit oldu

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

MSB'nin açıklaması öncesi Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de Suriye hükûmetinin savunmalarını aşan militanları vurduğunu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, "Türkiye, Suriye hükümet güçleri ile çatışan militanlara topçu desteği sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Rusya'dan peş peşe 'İdlib' açıklamaları

AFP, TSK unsurlarının Sarmin kasabasındaki görüntülerini yayınladı

Fransız haber ajansı AFP, Türk askerlerinin İdlib'in güneybatısında yer alan Sarmin kasabasındaki görüntülerini geçti.