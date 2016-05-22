DHA muhabiri Felat Bozarslan’a Yunus Koca cinayeti haberinden dava!

Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan’a, 1 Eylül 2015’te öldürülen AKP eski Gençlik Kolları İl Başkanı Yunus Koca’nın katil zanlılarının verdiği ifadeyi haberleştirdiği için dava açıldı. Bozarslan’ın gizlilik kararı olmayan dosyayı haberleştirdiği, haberin içeriğine dair sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve firari olan sanığın isminin baş harflerini yazdığı gerekçesiyle ‘gizliliği ihlal’ ve ‘gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek’ten 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Geçen yıl Diyarbakır’da öldürülen Yunus Koca’nın faillerinin mahkemede verdikleri ifadeyi “Kusura bakma vurmak zorundayım” başlığıyla haberleştiren Bozarslan daha sonra haberin içeriği ve Koca’nın aslında siyasi sebeplerle öldürülmediği yönünde Twitter’da paylaşımlarda bulundu. Bozarslan’ın yaptığı paylaşımlar suç sayılarak hakkında dava açıldı. Bozarslan hakkında hazırlanan iddianamede şöyle dendi:

“Şüphelinin soruşturma devam ederken, soruşturma ile ilgili sosyal medya aracılığıyla bilgiler verdiği, soruşturmada henüz yakalanmamış şüphelilerin de baş harflerini yazarak ifşa ettiği, yapılan eylemin soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli olduğunun anlaşıldığı,

Bu suretle şüphelinin eyleminin TCK285/1.b maddesinde düzenlenen Gizliliğinin İhlali suçunu oluşturduğu kanaatiyle, şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca Cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”

3 yıla kadar hapsi istenen Bozarslan hakkında daha önce de Diyarbakır’da tecavüz sanığına yapılan indirimi ve karara bağlanan tecavüz davasını haberleştirdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Aynı gerekçeyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro personeli hakkında açılan soruşturmada ise kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

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