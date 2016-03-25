Karara bağlanan tecavüz davasını haber yapan muhabire, 'adil yargılamayı etkileme' soruşturması!

Diyarbakır’da tecavüz davasında ‘saygın tutum indirimi’ni haber yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Muhabiri Felat Bozarslan hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Engelli çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlıya erken boşaldığı için ‘basit cinsel istismar’ suçundan indirim uygulanmasını haber yapan Bozarslan hakkında karara bağlanmış dosyada mahkemenin adil yargılamayı etkileme suçundan soruşturma açıldı. Avukat İmren Bayhan ve Bülent Çoban, karara bağlanmış bir dosyada adil yargılamayı etkileme durumunun söz konusu olamayacağını ifade ederek, soruşturmayı ‘hukuki açıdan skandal’ olarak değerlendirdi.

Diyarbakır’da 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinsel saldırı davasında, yüzde 50 zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunan taksici S.K’yı ’Basit cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, duruşmalardaki olumlu tutumu nedeniyle cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme gerekçeli kararında sanığın erken boşalma nedeniyle eylemine devam edemediğini belirterek olayı ’basit cinsel istismar’ olarak değerlendirdi. Bozarslan’ın karar verilmiş olan bu dosyayı haberleştirmesinin ardından mahkemenin kararı tartışılmıştı. Bozarslan’ın bunu haberleştirmesi üzerine 5.Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine savcılık, karar verilmiş bir dosya olmasına rağmen ‘adil yargılamayı etkileme suçundan’ soruşturma başlattı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden Avukat Bülent Çoban, karar verilmiş bir dosya için soruşturma açılamayacağını belirterek soruşturmada takipsizlik kararının çıkacağını söyledi.

Bozarslan’ın avukatı İmren Bayhan ise müvekkilinin mahkemenin tecavüz sanıklarına verdiği iyi hal indirimini duyurmasını engellemek için bu tür soruşturmalar açtığını söyledi. Bayhan, “Müvekkilim indirim uygulanmayan dosyaları da haber yapıyor. Ancak onlar için herhangi bir soruşturma açılmıyor. Açık yürütülen bir duruşma ve karara bağlanmış bir dosyanın haberleştirilmesinde herhangi bir suç unsuru aranamaz. Son dönemlerde gündeme gelen tecavüz olaylarında gereken cezai yaptırımın uygulanmamasından değil de bunun gündeme gelmesinden rahatsızlık duydukları için böyle bir soruşturma açıyorlar. Üstelik bu dosyada gizlilik kararı yayın yasağı da yok. Bu nedenle böyle bir soruşturmanın açılması hukuki açıdan bir skandaldır” diye konuştu.

Tecavüzcüye verilen 'saygın tutum indirimi'ni haber yapan DHA muhabirine dava açıldı!

Mahkeme, engelli çocuğa tecavüzü 'erken boşalma' nedeniyle basit cinsel istismar saydı!