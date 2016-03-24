Tecavüzcüye verilen 'saygın tutum indirimi'ni haber yapan DHA muhabirine dava açıldı!

Doğan Haber Ajansı muhabiri Felat Bozarslan hakkında, çocuğa yönelik cinsel saldırıda sanığa verilen saygın tutum indirimine ilişkin 4 Kasım 2015’te yaptığı haberle yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bozarslan, Diyarbakır'da 2013 yılında 14 yaşındaki Z.B.'yi başına taşla vurup, bayıltarak tecavüz eden ve hamile kalmasına yol açan ve 14 yıl hapis cezasıyla yargılanan 22 yaşındaki Y.T.'ye duruşmadaki saygın tutumu nedeniyle indirim uygulanarak verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını, "14 yaşındaki kıza tecavüz eden sanığa ‘saygın tutum’ indirimi" başlığıyla haber yaptı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bozarslan'ın dosyaya getirilen gizlilik kararını ve yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bozarslan, ifadesinde mahkemenin 1,5 yıl boyunca açık sürdüğünü, yayın yasağının karar aşamasında getirildiğini ve haberini de dava dosyasına değil haber kaynaklarına dayandırarak yaptığını ifade etti. Felat Bozarslan hakkında açılan davanın ilk duruşması 2 Haziran 2016’da görülecek.

Felat Bozarslan, yine tecavüz zanlılarına verilen saygın tutum indirimine ilişkin yaptığı haberler dolayısıyla hakkında 3 soruşturmanın daha açıldığını söyledi.