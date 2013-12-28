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Devletten Koç grubuna, denizde de darbe!

Gezi eylemlerinin ardından MİLGEM ihalesi iptal edilen Koç Grubu, 3 milyar dolarlık Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) ihalesinde de devre dışı kaldı

28 Aralık 2013 15:37

Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) ihalesini Sedef Tersanesi kazandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin dün aldığı karar kapsamında Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanması, anlaşma sağlanamaması durumunda sözleşme görüşmelerine ikinci sıradaki DESAN Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. ile devam edilmesi kararı alındı. 3 milyar dolarlık ihalede Koç grubuna ait RMK Marine ise saf dışı kaldı. İhalede kararın 26 Eylül ’deki toplantıda açıklanması bekleniyordu. Ancak Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Başbakan Tayyip Erdoğan’dan da onay alarak ihale sonucunu dün açıkladı. 

Hürriyet'ten Cengizhan Çatal'ın haberine göre, Koç grubunun RMK Tersanesi, geçen Ocak ayında Milli Savaş Gemisi (MİLGEM) projesi kapsamında 6 geminin yapım ihalesini kazanmış, ancak Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun “kamu zararı doğduğu” yönündeki raporu üzerine bu ihale iptal edilmişti. Gezi Parkı eylemleri sonrasında yaşanan bu gelişme nedeniyle çıkarma gemisi ihalesinde RMK Tersanesi’nin durumu merakla bekleniyordu.

 

Dev projenin kapsamı

 

Havuzlu Çıkarma Gemisi Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 1 adet Havuzlu Çıkarma Gemisi inşa edilecek. Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD); Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde NATO operasyonları ve tatbikatları için okyanuslarda kullanılacak. LPD’nin ana görev fonksiyonu kuvvet aktarımı ve çıkarma harekatı olacak. Gemi tabur seviyesinde askeri personeli taşıyacak.

 

Üç firma yarışıyordu

 

Gemi, gerektiğinde doğal afetlerde, bünyesinde yer alan hastane sayesinde insani yardım ve mülteci tahliyelerinde de görev yapacak. Havuzlu Çıkarma Gemisi Projesi, 22 Haziran 2005’te başlatılmıştı. İhaleye sadece DESAN Deniz İnşaat Sanayi A.Ş., Koç grubundan RMK Marine Gemi Yapım Sanayi A.Ş. ve SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş. katılmıştı.

 

Dev geminin özellikleri

 

Gemi, su alabilen bir kıç havuza sahip olacak. Bu havuzun içinde tank taşıma kapasiteli 6 adet bot girecek.

Ağırlığı: 19 bin ton
Boyu: 200 metre
Hızı: 22 knot (Saatte 40 kilometre)
Taşıma kapasitesi:
* 190 Gemi Personeli
* 56 Uçuş Personeli
* 50 Sağlık Personeli
* Bin 200 Amfibi Personel
* 13 adet Tank
* 27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (AAV)
* 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT)
* 33 adet Muhtelif Araç
* 15 adet Römork
* 8 adet Helikopter
* 3 adet İnsansız Hava Aracı

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