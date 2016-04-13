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Devletin gizli belgelerini satmaktan tutuklanan MKE Müdürü, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a bağış yapmış

Bağış makbuzu Tanrıverdi'nin evinde yapılan aramada ele geçirildi

13 Nisan 2016 16:07

Türkiye’ye ait milli piyade tüfeği çizimlerini ve milli üretim MP5’in projesini ABD’li bir firmaya satarken suçüstü yakalanan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Tannverdi'nin evinde yapılan aramada Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde yaptığı 1000 liralık bağışın dekontunun bulunduğu öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, operasyon sonrası Tanrıverdi'nin Makine Kimya Enstitüsü'ndeki makamı ile evinde arama yapıldı. Evde ele geçirilen bilgisayar ve dijital dokümanlara el kondu. Bu dokümanların incelenmesi sırasında, Tanrıverdi'nin 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı 1000 liralık bağışın makbuzu da tespit edildi. Ancak, polis suçla ilgisi olmadığı için makbuzu tutanağa geçirmedi. Tannverdi'nin evinden çıkan 30 bin dolar ise tutanakta yer aldı.

Tanrıverdi'nin Nisan 2013'te Kırıkkale AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" toplantılarına katıldığı da ortaya çıkmıştı.

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