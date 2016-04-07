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MKE Silah Fabrikası Müdürü, "devlet sırlarından yararlanma, hizmetlerine sadakatsizlik" suçundan tutuklandı!

Kırıkkale'de MKE'ye ait dört fabrika bulunuyor

07 Nisan 2016 22:34

Kırıkkale Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü M. T., 'başka bir firmayla bilgi paylaşımı', 'devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik' suçlamalarıyla tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, dün suçüstü yapılarak gözaltına alınan T., polis tarafından getirildiği Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi.

Savcının tutuklanmasını istediği Tanrıverdi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince TCK'nın 252. Maddesi'ndeki "Rüşvet" ve 333. maddesindeki, "Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik" suçlarından tutuklandı.

T.'nin geliştirilen yerli piyade tüfeğine ilişkin sırları, 200 bin lira ve 300 bin dolar karşılığı satmaya çalıştığı iddia edildi.

MKE Silah Fabrikası son olarak 18 milyon dolar değerindeki Milli Piyade Tüfeği projesi ile gündeme gelmişti. 

Projede ilk prototoip silahlar Savunma sanayi Fuarı'nda görücüye çıkmış, Mart ayının başında gerçekleşen Savunma Sanayii Müsteşarlığı toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise milli piyade tüfeği MPT-76'nın önümüzdeki dönemde seri üretime başlayacağını açıklamıştı.

M.T., 17.12.2015 tarihinde müdürlük görevine atanmıştı.

MKE'ye ait Kırıkkale'de 4 fabrika bir tane de müdürülük bulunuyor. Şehirde, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, MKE Mühimmat Fabrikası, MKE Pirinç Fabrikası, MKE Hafif Silah Fabrikası bulunurken MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü görev yapıyor. 

 

 

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