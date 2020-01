MKE Silah Fabrikası Müdürü'nü suçüstü yakalatan iş adamı: 100 milyon dolarlık bilgi aldım

Suçüstü yakalanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi’nin iki silaha ait gizli bilgileri satmaya çalıştığı iddia edilen ABD’deki Türk işadamının ifadesinde, “Vatanım için ihbarda bulunmak istedim. Satmak için ısrarcı oldu. Bana verdiği bilgiler 100 milyon dolar değerinde olan bilgilerdi” dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi’nin ABD’de silah fabrikası bulunan Türk iş adamı K.K.’ye MP-5 ve MPT-76 marka silahların çizim ve üretim planlarını satarken suçüstü yakalanarak tutuklanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tanrıverdi, ABD’de silah ticareti yapan Türk kökenli işadamıyla MKEK’deki görevi nedeniyle tanıştı. Tanrıverdi, kurum adına bu kişiye bin adet MP5, G-3 ve buna benzer silahların sivil versiyonlarını yasal olarak sattı. Tanrıverdi, daha sonra işadamına “MP-5 ve MPT-76 marka silahların çizim ve üretim planlarını satmaya” çalışırken suçüstü yakalandı ve “Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik” ve “Rüşvet almak ve vermek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tanrıverdi’nin tutuklamasını sağlayan işadamı ifadesinde, MKEK Silah fabrikası müdürü Tanrıverdi iki silaha ait bilgileri kendisine satmakta ısrarcı olduğunu belirterek, şunları söylediği öğrenildi:

Vatanım için ihbar ettim

“Daha önceden tanıştığım ve ilişkim olan Mustafa Tanrıverdi yaklaşık bir buçuk ay önce söz konusu iki silaha ait bilgilerin satışında ısrarcı oldu. Bana, ‘ABD’de silah fabrikan var, bu bilgiler orada kullanılırsın’ dedi. Bende teklifi düşündüm, dostlarıma tanıştım. Ben yeterince zengin bir insanım, paraya ihtiyacı olan biri değilim. Özellikle MPT-76 marka silahı, NATO standartlarındaki en çok testi geçebilen ve dünyada birinci sırada yer alan bir silah. Bu nedenle yurt dışında çok sayıda alıcısı bulunmakta. Ülkemin bütün büyük buluşlarının yurt dışına çıkarılmasından rahatsızım. Vatanım için şüpheli hakkında ihbarda bulunmaya karar verdim. Mustafa Tanrıverdi’nin 2 flaşdisk içinde verdiği bilgiler, benim için 100 milyon dolar değerinde olan bilgilerdi. Tanrıverdi, devletin söz konusu proje için 20 milyon dolar para harcadığını söyledi. Benden vereceği bilgiler karşılığında yüzde 2’sine karşılık gelen 360 bin dolar talep etti. Sonra 60 bin doları almaktan vazgeçti.”

Müezzinoğlu sürprizi

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre işadamı, soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’a, 1 Nisan tarihinde ihbarda bulundu. Savcı Saylan, şüpheli Tanrıverdi hakkında teknik takip kararı aldırdı. İşadamının, yaptığı pazarlıklar ve görüşme yerleri konusunda soruşturmanın başında bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ve savcı Saylan an be an bilgilendirildi.

İşadamının, operasyonu sürdüren birimlerin gözetiminde 6 Nisan akşamı Tanrıverdi ileEskişehir yolunda bir lokantada buluşması kararlaştırıldı. Tanrıverdi, saat 18.20 sıralarında buluşma yerine geldi. Tanrıverdi’ye suçüstü işlemi yapılması için çok sayıda polis de hazırlık yaptı. Operasyonu yapan birimler, bu sırada Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nunda aynı lokantada yemek yemek için geldiğini tespit etti. Bunun üzerine, Müezzinoğlu’nun Koruma müdürü ile temasa geçildi ve bakanın lokantaya gelmesi engellendi.

Üzerinde 5 tane flaş bellek çıktı

İş adamı, içinde 200 bin TL ve 300 bin ABD doları bulunan çantayı şüpheli Tanrıverdi’ye teslim etti ve kendisinden 2 tane flashbellek aldı. Bu işlemin tamamlanmasının ardından gözaltı işlemi yapıldı. Yapılan üst aramasında Tanrıverdi’nin üzerinde 5 tane flashbellek daha bulundu. Tanrıverdi, 5 flaş bellek için, geçmişte MKEK’de AR-GE müdürü olarak görev yaptığını, zaman zaman söz konusu projeler üzerinde incelemelerde bulunduğu gerekçesiyle bütün bilgileri üzerinde taşıdığı yönünde savunma yaptı. Tanrıverdi’nin, iş adamına teslim ettiği flaş belleklerde iki silahın bilgilerinin yanı sıra MKEK’ya ait çok sayıda silahın bilgisinin de bulunduğu anlaşıldı. Operasyon kapsamında Tanrıverdi’nin Kırıkkale de bulunan evinde yapılan aramada yine bir çanta içinde 29 bin Euro, bin 500 dolar ve 400 TL para bulunduğu, bu paralara elkonuluğu bildirildi.