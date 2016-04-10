Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun akşam yemeği, MKE operasyonunu suya düşürecekti

Türkiye’ye ait milli piyade tüfeği çizimlerini ve milli üretim MP5’in projesini ABD’li bir firmaya satarken suçüstü yakalanan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi’nin gözaltına alındığı operasyona ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı. Polisin başarılı operasyonunu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ‘istemeden’ az kalsın bozacağı öğrenildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; polisin adım adım izlediği Mustafa Tanrıverdi, alıcı ile buluşma noktası olarak Eskişehir yolundaki bir lokantayı seçti. Organize Şube polisleri lokantaya önceden gidip hazırlık yaptı. İşletme sahiplerine önceden bilgi verildi. Dikkat çekilmemesi için de müşterilerin alınması ve hiçbir şey yokmuş gibi davranılması istendi. Tanrıverdi’nin projeleri satacağı iş adamıyla oturacağı masa belirlendi, yan tarafındaki masaya ise 2’si kadın 4 polis, müşteri gibi oturup yemek söyledi.

Bakan'ın korumaları geldi

Suçüstü yapmak için hazırlanan plan istendiği gibi gidiyordu. Tanrıverdi de saat 18.30 gibi lokantaya gelerek işletmecilerin yönlendirmesiyle polisin oturduğu masanın yan tarafındaki masaya yönlendirildi. Operasyon için her şey tamamdı, sadece Tanrıverdi’nin projeleri verip para alırken suçüstü yapılması kalmıştı. Ancak tam bu hazırlıklar olurken beklenmedik bir durum yaşandı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun korumaları lokantaya gelip önceden önlem almak istedi. Çünkü Mehmet Müezzinoğlu’nun da akşam yemeğini o lokantada yemeye karar verdiği ortaya çıktı.

Polisler şoke oldu

Operasyonu yapacak birim önce şaşkınlık yaşadı. Telsiz kulaklıklarını, sirenlerini saklamayan korumaların Tanrıverdi’yi ‘ürkütmesi’ endişesiyle hemen B planına geçildi. Masadaki polislerden biri kalkarak, Müezzinoğlu’nun korumalarının yanına gitti. Operasyonu anlattı. Korumalar, bakanı lokantaya getiren ekibi uyardı. Böylelikle Bakan Müezzinoğlu lokantaya gelmekten vazgeçti ve operasyon başarıyla tamamlandı.