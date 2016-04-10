T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun akşam yemeği, MKE operasyonunu suya düşürecekti

MKE Silah Fabrikası Müdürü'nün, bazı proje bilgilerini bir iş adamına sattığı ortaya çıkmıştı

10 Nisan 2016 13:18

Türkiye’ye ait milli piyade tüfeği çizimlerini ve milli üretim MP5’in projesini ABD’li bir firmaya satarken suçüstü yakalanan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi’nin gözaltına alındığı operasyona ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı. Polisin başarılı operasyonunu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ‘istemeden’ az kalsın bozacağı öğrenildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; polisin adım adım izlediği Mustafa Tanrıverdi, alıcı ile buluşma noktası olarak Eskişehir yolundaki bir lokantayı seçti. Organize Şube polisleri lokantaya önceden gidip hazırlık yaptı. İşletme sahiplerine önceden bilgi verildi. Dikkat çekilmemesi için de müşterilerin alınması ve hiçbir şey yokmuş gibi davranılması istendi. Tanrıverdi’nin projeleri satacağı iş adamıyla oturacağı masa belirlendi, yan tarafındaki masaya ise 2’si kadın 4 polis, müşteri gibi oturup yemek söyledi.

 

Bakan'ın korumaları geldi

 

Suçüstü yapmak için hazırlanan plan istendiği gibi gidiyordu. Tanrıverdi de saat 18.30 gibi lokantaya gelerek işletmecilerin yönlendirmesiyle polisin oturduğu masanın yan tarafındaki masaya yönlendirildi. Operasyon için her şey tamamdı, sadece Tanrıverdi’nin projeleri verip para alırken suçüstü yapılması kalmıştı. Ancak tam bu hazırlıklar olurken beklenmedik bir durum yaşandı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun korumaları lokantaya gelip önceden önlem almak istedi. Çünkü Mehmet Müezzinoğlu’nun da akşam yemeğini o lokantada yemeye karar verdiği ortaya çıktı.

 

Polisler şoke oldu

 

Operasyonu yapacak birim önce şaşkınlık yaşadı. Telsiz kulaklıklarını, sirenlerini saklamayan korumaların Tanrıverdi’yi ‘ürkütmesi’ endişesiyle hemen B planına geçildi. Masadaki polislerden biri kalkarak, Müezzinoğlu’nun korumalarının yanına gitti. Operasyonu anlattı. Korumalar, bakanı lokantaya getiren ekibi uyardı. Böylelikle Bakan Müezzinoğlu lokantaya gelmekten vazgeçti ve operasyon başarıyla tamamlandı.

ETİKETLER

sağlık bakanımüezzinoğluyemeksuya düşürecektimke operasyonuakşam yemeğigözaltılokantakorumalar

İlgili Haberler

MKE Silah Fabrikası Müdürü, "devlet sırlarından yararlanma, hizmetlerine sadakatsizlik" suçundan tutuklandı!

Kırıkkale'de MKE'ye ait dört fabrika bulunuyor

MKE Silah Fabrikası Müdürü'nü suçüstü yakalatan iş adamı: 100 milyon dolarlık bilgi aldım

"Vatanım için yaptım"

MKEK'te kozmik soruşturma; savcılık, silah fabrikasından bilgilerin nasıl çalındığını araştırıyor

MKEK Müdürü'nü suçüstü yakalatan iş adamı "100 milyon dolarlık bilgi aldım" demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24