Devlet Tiyatroları yanlış anlamayı düzeltti: Açılış dışında yabancı oyunlar da sergilenecek

Devlet Tiyatroları, Genel Müdür Vekili Nejat Birecik'in “Milli, manevi duyguları pekiştirmek için hümanist, vatan milliyetçisi sanatçılar olarak vatan bütünlüğüne, birliğine katkıda bulunmak amacıyla sadece yerli oyunlarla sahnelerimizi açıyoruz” açıklamasına ilişkin yanlış anlamayı düzeltti. Birecik'in açıklamasının, bu yıl sahnelenecek oyunlarda yabancı oyunların yer almayacağı şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını belirten Devlet Tiyatroları, uygulamanın sadece açılışı kapsayacağını bildirdi.

Evrensel’den Sevda Aydın’a konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın Danışmanı Yılmaz Serter Kırçıl, "açılış oyunlarının yeni sezonda aralarında Shakespeare, Çehov, Brecht ve Dario Fo dahil olmak üzere pek çok yabancı yazarın eserleriyle devam edeceklerini söyledi ve önümüzdeki hafta sezonun yerli-yabancı tüm oyunlarıyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayacaklarını" belirtti.

Nobel ödüllü yazar tepki göstermişti

'Türkiye'nin Perdeleri Türk Tiyatrosuyla Açılıyor' sloganıyla yeni sezona başlayacak olan Devlet Tiyatroları'nın (DT) "yabancı oyunlara yer verilmeyecek" şeklinde yorumlanan açıklaması Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo'ya da sorulmuştu. İngiliz Times gazetesine konuşan Nobel ödüllü yazar, Devlet Tiyatroları'nın aldığı bu kararı bir ‘sansür' olarak nitelendirirken, "Türkiye'de yasaklanan dört yazardan hayatta olan tek kişi benim. Bundan onur duydum. Bu benim için ikinci bir Nobel ödülü kazanmak gibi" diye tepki göstermişti.