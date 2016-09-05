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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları'nın açılışında oyunları yasaklanan Nobel ödüllü yazar Dario Fo: İkinci kez Nobel kazanmış gibi oldum!

"Benim için bir onurdur"

05 Eylül 2016 12:15

T24

Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Türkiye Devlet Tiyatroları'nın bu sezon yapılacak olan açılışında oyunlarının sahnelenmesine engel konulmasına ilişkin olarak, "Bundan onur duyuyorum" dedi.

İngiliz Times gazetesinden Tom Kington'a konuşan Nobel ödüllü yazar, kararı bir 'sansür' olarak nitelerken, "Türkiye'de yasaklanan dört yazardan hayatta olan tek kişi benim. Bu benim için ikinci bir Nobel ödülü kazanmak gibi" ifadesini kullandı.

Devlet Tiyatroları’nın yeni sezon açılışında Çehov, Brecht, Dario Fo ve Shakespeare dahil olmak üzere, yabancı oyunların sahnelenmeyeceği açıklanmıştı. Tiyatroları telefonla arayarak oyunları kaldırtan Genel Müdür Vekili Nejat Birecik, aldıkları karara gerekçe olarak, "Bu yıl açılışta yalnızca 'yerli oyunlar' sahnelenebilecek" demişti.

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